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        Haberler Gündem İzmir’de ekmek fırınında yangın

        İzmir’de ekmek fırınında yangın

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir ekmek fırınında, baca temizliği sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin sündürdüğü alevler, iş yerinde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        Ekmek fırınında yangın!

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Kaymakçı Mahallesi’nde M.A.’ya ait ekmek fırınında çıktı. Fırında baca temizliği yapıldığı sırada çatı katına kıvılcım sıçradı. Kıvılcımların kasaların ve odunların bulunduğu bölüme ulaşmasıyla yangın çıktı.

        Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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        #yangın
        #haberler
        #İzmir
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