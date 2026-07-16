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        Haberler Gündem Güncel Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi

        Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi

        Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar sefer düzenlemesine gidilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 00:17 Güncelleme:
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        Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, bu süre boyunca Güngören-Bağcılar istasyonları arasındaki seferlerin, ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacağı bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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