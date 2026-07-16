Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar sefer düzenlemesine gidilecek
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 00:17 Güncelleme:
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, bu süre boyunca Güngören-Bağcılar istasyonları arasındaki seferlerin, ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacağı bildirildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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