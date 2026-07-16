Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi

CHP'de değişim tartışmaları yeniden siyasetin merkezinde. Parti yönetiminde yaşanan gelişmeler, kurultay süreci, olası ihraç kararları ve kulislerde konuşulan yeni yol haritası, Ankara'da en çok tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Özgür Özel'in "çok yakında" açıklaması hangi adımların habercis... Daha Fazla Göster

CHP'de değişim tartışmaları yeniden siyasetin merkezinde. Parti yönetiminde yaşanan gelişmeler, kurultay süreci, olası ihraç kararları ve kulislerde konuşulan yeni yol haritası, Ankara'da en çok tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Özgür Özel'in "çok yakında" açıklaması hangi adımların habercisi? CHP'de yeni bir siyasi dönem mi başlıyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecine ilişkin tutumu nasıl şekillenecek? Parti içinde kimler görevine devam edecek, kimlerin siyasi geleceği belirsizliğini koruyor? CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonun ayrıntıları ve soruşturmanın siyasi etkileri nasıl değerlendiriliyor? Tüm bu gelişmeler, kamuoyuna yansıyan bilgiler ve siyasi kulisler ışığında farklı yönleriyle ele alınıyor. Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Siyaset Bilimciler Doç. Dr. Mustafa Çağatay Aslan ve Dr. Sezin Öney, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ile Hukukçu Av. Cem Kaya, CHP'deki son gelişmeleri, kurultay sürecini, parti içindeki dengeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin olası senaryoları değerlendirdi. Daha Az Göster