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        Haberler Gündem Kabineden 15 Temmuz mesajları

        Kabineden 15 Temmuz mesajları

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:00 Güncelleme:
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        Kabineden 15 Temmuz mesajları

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.

        YILMAZ: MİLLET TARİHİN EN ŞANLI DİRENİŞLERİNDEN BİRİNİ SERGİLEDİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz'un devletin gücüne, milletin birlik ruhuna ve Türkiye'nin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihimizin en şanlı direnişlerinden birini ortaya koymuştur" dedi.

        Türkiye'nin bugün daha güçlü bir devlet yapısına ve vesayetçi anlayıştan arınmış bir demokrasiye sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

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        ÇİFTÇİ: İHANET ŞEBEKELERİNE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'da milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbe girişimini bertaraf ettiğini belirterek, "Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın ülkenin huzuru, güvenliği ve demokrasisi için aynı kararlılıkla görevini sürdürdüğünü vurguladı.

        GÜRLEK: FETÖ İLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün 15 Temmuz'da millet iradesine yönelik darbe girişiminin milletin direnişiyle engellendiğini belirtti.

        Gürlek, "Devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğini hedef alan FETÖ'ye ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelemizi, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

        KURUM: TANKLAR MİLLİ İRADEYE YENİLDİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi" ifadelerini kullanarak şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

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        MEMİŞOĞLU: MİLLETİN DESTANI UNUTTURULMAYACAK

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yığınlarına karşı etten kemikten bir duvar ören milletimizin destanıdır 15 Temmuz" dedi.

        Memişoğlu, "O karanlık geceyi ve milletimizin çelikten iradesini asla unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

        IŞIKHAN: MİLLET ŞANLI BİR DİRENİŞ DESTANI YAZDI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz gecesi milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indiğini belirterek, "Vatan bizim, bayrak bizim, zafer bizim diyerek şanlı bir direniş destanı yazmıştır" dedi.

        TEKİN: 15 TEMMUZ MİLLETİN İRADESİNİN NİŞANESİDİR

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "15 Temmuz Destanı, milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesidir" ifadelerini kullandı.

        GÖKTAŞ: 15 TEMMUZ RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz'un millet iradesinin zaferi olduğunu belirterek, "15 Temmuz ruhunu gururla yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

        KACIR: BU MÜCADELE TÜM DÜNYAYA MESAJ VERDİ

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz'un milletin istiklaline ve iradesine sahip çıktığı tarihi bir mücadele olduğunu belirtti.

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        Kacır, "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

        YUMAKLI: VESAYET ODAKLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMÜLDÜ

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz'un yalnızca darbe girişiminin püskürtüldüğü bir gece olmadığını belirterek, "Yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır" dedi.

        Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milletin vatanına sahip çıktığını vurgulayarak şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

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