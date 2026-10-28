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        Haberler Gündem Güncel Kaçak tütün soruşturması: 12 gözaltı kararı

        Kaçak tütün soruşturması: 12 gözaltı kararı

        İstanbul genelinde bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        Kaçak tütün soruşturması: 12 gözaltı kararı
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        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerinin temin ve dağıtımını gerçekleştirdikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma talimatı verildi.

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