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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'ün 3 mahallesinde 6 riskli yapı tebligat kararı beklemeksizin yıkılıyor

        Kadıköy'ün 3 mahallesinde 6 riskli yapı tebligat kararı beklemeksizin yıkılıyor

        İstanbul'un Kadıköy Belediyesi, 3 mahallede 6 yapının, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle tahliye ve yıkım sürecinin başlatıldığı bildirildi. Belediye tebligat kararı beklenmeksizin ivedilikle başlatılan tahliye işlemlerinin ardından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurum tarafından geçici konaklama desteği sağlanacağı açıklandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kadıköy'de 6 riskli yapı yıkılıyor
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        İstanbul'un Kadıköy Belediyesi, Zühtüpaşa, Eğitim ve Rasimpaşa mahallelerinde bulunan toplam 6 yapının, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında tahliye ve yıkım sürecinin başlatıldığı bildirildi.

        Yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmede, teknik raporlar doğrultusunda yapıların yıkılma tehlikesi arz ettiği belirtildi. Tebligat kararı beklenmeksizin ivedilikle başlatılan tahliye işlemlerinin ardından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurum tarafından geçici konaklama desteği sağlanacağı açıklandı.

        Konuya ilişkin Kadıköy Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

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        "Kadıköy ilçemizde Zühtüpaşa, Eğitim ve Rasimpaşa mahallelerinde bulunan toplam 6 yapının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında düzenlenen teknik raporlar doğrultusunda, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle yıkılma tehlikesi oluşturduğundan tebligat kararı beklenmeksizin ivedilikle binadan vatandaşların tahliyesi başlatılmıştır. Tahliye edilen ihtiyaç sahiplerine kurumumuzca geçici konaklama desteği sağlanacaktır.

        Zühtüpaşa Mahallesi’nde dere yatağında bulunan 33, 41 ve 53 yıllık üç yapı, sel ve su baskını riski nedeniyle incelenmiştir. Yapılan ön incelemelerde, yapıların taşıyıcı sistemlerinde korozyon, beton ve donatı kesitlerinde azalma ve derin çatlaklar tespit edilmiştir. Bu bulgular, yapıların statik güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını ortaya koymuştur. Söz konusu yapıların, aynı kanunun 39. maddesi kapsamında yıkılma tehlikesi arz eden yapılar (mail-i inhidam) niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 27 Ekim 2026 tarihli, sel ve su baskını riski altındaki yapılara yönelik tedbir ve işlemleri konu alan yazısı doğrultusunda, tahliye ve yıkım süreçlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

        Temel önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır. Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve su baskınları, özellikle dere yatağında bulunan yapılar açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Olası bir deprem veya başka bir afet yaşanmadan önce, yıkılma tehlikesi arz eden yapıların tahliye ve yıkım süreçlerinin mevzuat çerçevesinde tamamlanması büyük önem taşımaktadır.

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        Kadıköy Belediyesi olarak önceliğimiz, afetler meydana geldikten sonra müdahale etmek yerine riskleri önceden tespit etmek ve gerekli tedbirleri zamanında almaktır. Vatandaşlarımızın can güvenliğini esas alan çalışmalarımızı, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde ve mevzuat çerçevesinde sürdürüyoruz."

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        #Kadıköy Belediyesi
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