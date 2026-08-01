ABB'den "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor" etkinliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek ve el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Ankapark'ta "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor" etkinliği düzenledi
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 19:00 Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Ankapark'ta iki gün sürecek "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor" etkinliğinde, el yapımı ürünler, yöresel lezzetler ve çeşitli stantlar ziyaretçilerle buluştu..png
Halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte, el emeği ürünlerin yer aldığı stantların yanı sıra zumba gösterisi ve canlı müzik performansları da gerçekleştirildi.
Etkinlik, yarın da 16.00-21.00 saatleri arasında Ankapark'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek..png
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ