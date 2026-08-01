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        Haberler Gündem Güncel ABB'den "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor" etkinliği

        ABB'den "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor" etkinliği

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek ve el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Ankapark'ta "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor" etkinliği düzenledi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 19:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor"

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Ankapark'ta iki gün sürecek "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor" etkinliğinde, el yapımı ürünler, yöresel lezzetler ve çeşitli stantlar ziyaretçilerle buluştu.

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        Halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte, el emeği ürünlerin yer aldığı stantların yanı sıra zumba gösterisi ve canlı müzik performansları da gerçekleştirildi.

        Etkinlik, yarın da 16.00-21.00 saatleri arasında Ankapark'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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