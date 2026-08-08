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        Haberler Gündem Güncel Kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

        Kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

        Adana'da bir kahvehaneye giren yüzü kapüşonlu şüpheli, içeridekilere tabancayla rastgele ateş açması 3 kişi yaralandı. Yararılar hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 01:57 Güncelleme:
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        Kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

        DHA'da yer alan habere göre; olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi bağlı Onur Mahallesi’ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzünü kapüşonuyla kapatan kimliği belirsiz şüpheli, elinde tabancayla girdiği kahvehanedekilere rast gele ateş açtı.

        Saldırıda, vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 3 kişi yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklara girip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kahvehane ve çevresinde güvenlik ölemi alan polis, delil topladı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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