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        Haberler Gündem Kapıkule Sınır Kapısı'nda çoraplara gizlenen 67 canlı piton ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda çoraplara gizlenen 67 canlı piton ele geçirildi

        Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen şüphelilerin çöpe attığı poşetlerde, çoraplara gizlenmiş 67 canlı piton bulundu. Sırbistan uyruklu şüphelilere yaklaşık 949 bin lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        Kapıkule'de 67 canlı piton yakalandı

        Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir otomobil, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi.

        Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetleri inceleyen ekipler, çorapların içerisine gizlenmiş 67 canlı piton cinsi yılan ele geçirdi.

        ŞÜPHELİLERE 948 BİN LİRA CEZA

        Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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