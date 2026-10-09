Kapıkule Sınır Kapısı'nda çoraplara gizlenen 67 canlı piton ele geçirildi
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen şüphelilerin çöpe attığı poşetlerde, çoraplara gizlenmiş 67 canlı piton bulundu. Sırbistan uyruklu şüphelilere yaklaşık 949 bin lira ceza kesildi
Giriş: 09 Ekim 2026 - 18:20 Güncelleme:
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir otomobil, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi.
Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetleri inceleyen ekipler, çorapların içerisine gizlenmiş 67 canlı piton cinsi yılan ele geçirdi.
ŞÜPHELİLERE 948 BİN LİRA CEZA
Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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