Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kaputun üstüne çıkan kadın ve sürücüye gözaltı

        Kaputun üstüne çıkan kadın ve sürücüye gözaltı

        Manisa Salihli'de seyir halindeki otomobilin açılır tavanından çıkıp kaputuna oturan kadın ile sürücü gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 22:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaputun üstüne çıkan kadın ve sürücüye gözaltı

        Manisa’nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin açılır tavanına çıkıp, kaputun üzerine oturan kadın ile araç sürücüsü gözaltına alındı. Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü D300 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, M.E.C. (20) idaresindeki 64 EU 340 plakalı otomobilde bulunan kadın yolcu Ö.K.’nin araç seyir halindeyken açılır tavanın üzerine çıkıp, kaputun üzerine oturarak hareketler yaptığı görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince incelenen görüntülerin sonucunda araç sürücüsü ME.C. ile kadın yolcu Ö.K., ‘Hayasızca hareketler’ suçundan gözaltına alındı. ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan hakkında adli işlem başlatılan sürücüye, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 500 lira da idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi: Blooper diye bir uygulama kullanıyorlardı
        Bakan Çiftçi: Blooper diye bir uygulama kullanıyorlardı
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        4 ili sağanak vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü
        4 ili sağanak vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        Necip Uysal'dan Beşiktaş'a veda!
        Necip Uysal'dan Beşiktaş'a veda!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da