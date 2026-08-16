Kaputun üstüne çıkan kadın ve sürücüye gözaltı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin açılır tavanına çıkıp, kaputun üzerine oturan kadın ile araç sürücüsü gözaltına alındı. Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü D300 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, M.E.C. (20) idaresindeki 64 EU 340 plakalı otomobilde bulunan kadın yolcu Ö.K.’nin araç seyir halindeyken açılır tavanın üzerine çıkıp, kaputun üzerine oturarak hareketler yaptığı görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince incelenen görüntülerin sonucunda araç sürücüsü ME.C. ile kadın yolcu Ö.K., ‘Hayasızca hareketler’ suçundan gözaltına alındı. ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan hakkında adli işlem başlatılan sürücüye, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 500 lira da idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.