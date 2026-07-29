Kayseri'de şarj istasyonunda elektrikli otomobil yangını
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde şarj edildiği sırada yanmaya başlayan elektrikli otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 05:12 Güncelleme:
Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan bir istasyonda şarj işlemi devam eden M.A'ya ait elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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