Türkiye'nin hikayeleri dünya sahnesinde: Go Türkiye, US International Awards'tan 3 ödülle döndü

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye mini dizi ve reklam serileri, uluslararası US International Awards 2026'da ödülle taçlandırıldı. Yarışmada Go Türkiye'nin; 'So Turkish, Go Turkish' ve 'Antalya Gambit' gümüş (silver) ödüle layık görülürken, 'İstanbul My Love' yapımı is... Daha Fazla Göster Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye mini dizi ve reklam serileri, uluslararası US International Awards 2026'da ödülle taçlandırıldı. Yarışmada Go Türkiye'nin; 'So Turkish, Go Turkish' ve 'Antalya Gambit' gümüş (silver) ödüle layık görülürken, 'İstanbul My Love' yapımı ise finalist ödülünü kazandı Daha Az Göster