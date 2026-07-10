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        Ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 kişi tutuklandı

        Kayseri merkezli 6 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafların sahte kimliklerde kullanıldığı belirlenen soruşturmada, 15 şüpheli tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Sınavda usulsüzlük iddiası: 15 tutuklama
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        Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        AA'daki habere göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları"nda usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, şüphelilerin maddi menfaat karşılığında sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler için yapay zeka uygulamalarıyla oluşturulan ve kursiyerlere benzetilen fotoğrafları Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında kullandıkları tespit edildi.

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        Kayseri merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

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