CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kız kardeşi vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, Kılıçdaroğlu, kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Devlet Bahçeli'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Serkan Sarı'nın yanı sıra bazı CHP milletvekilleri de yer aldı.

ÖZEL DE ZİYARET ETTİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kız kardeşi vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, Özel, kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Devlet Bahçeli'ye başsağlığı dileklerini iletti.

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Ziyarette, TBMM İdare Amiri ve Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ile Yeni Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da yer aldı.