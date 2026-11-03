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        Haberler Gündem Politika Devlet Bahçeli'ye taziye ziyareti

        Devlet Bahçeli'ye taziye ziyareti

        Yeni Parti lideri Özgür Özel ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kız kardeşini kaybeden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki odasında taziyelerini sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Bahçeli'ye taziye ziyareti

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kız kardeşi vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

        Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, Kılıçdaroğlu, kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Devlet Bahçeli'ye başsağlığı dileklerini iletti.

        Ziyarette, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Serkan Sarı'nın yanı sıra bazı CHP milletvekilleri de yer aldı.

        ÖZEL DE ZİYARET ETTİ

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kız kardeşi vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

        Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, Özel, kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Devlet Bahçeli'ye başsağlığı dileklerini iletti.

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        Ziyarette, TBMM İdare Amiri ve Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ile Yeni Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da yer aldı.

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