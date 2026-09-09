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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu: Her türlü katkıyı vermeye hazırız

        Kılıçdaroğlu: Her türlü katkıyı vermeye hazırız

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bağımsızlığı için, Türkiye'nin gelişmesi için, Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi için her türlü katkıyı vermeye ve çaba göstermeye de hazırız. Politikalarımızla da bunu göstereceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 22:30 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu: Her türlü katkıyı vermeye hazırız

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 9 Eylül Resepsiyonu CHP Genel Merkezinde düzenlendi. Resepsiyon kapsamında, belgesel gösterimi, Yedi Renk Senfoni Orkestrası konseri ve dans gösterisi gerçekleştirildi. Ardından alana gelen ve partililerle buluşan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Kılıçdaroğlu, "103.yıl bize, partiye, Türkiye'ye hayırlı olsun. Aynı kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı için, Türkiye'nin gelişmesi için, Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi için her türlü katkıyı vermeye ve çaba göstermeye de hazırız. Politikalarımızla da bunu göstereceğiz" diye konuştu.

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        Daha sonra kürsüde konuşan Kılıçdaroğlu, "CHP olarak bütün il binalarımız, ilçe binalarımız halka açık olmalı. Halk gelip orada derdini anlatmalı. Çözüm varsa söylenmeli. Çözüm üretemiyorlarsa mutlaka bize söylenmeli. Bu ülkenin çözülemeyecek sorunu yoktur. Her sorun çözülebilir" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resepsiyona katılmadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #CHP
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