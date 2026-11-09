Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi için ilk adım

Ankara'nın Keçiören Belediyesi ile Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu iş birliğiyle Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi'nin temeli törenle atıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve mehteran takımının birbirinden güzel eserleri seslendirmesiyle devam etti.

Programa; AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, MHP Keçiören İlçe Başkanı Kenan Yağmur, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Emrah Doğan, Keçiören TÜGVA Başkanı Baran Morkoç, Dünya Kırıkkaleliler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kıymetli hemşehrilerim, bu kültür ve sanat evleri, atalarımızın Türk-İslam kültürünün ve kültür kodlarının gelecek nesillere aktarımıdır. Nasıl Hoca Ahmet Yesevi ve Horasan erenleri, gönülleri iman dolu yapılarıyla Anadolu'nun kapılarını açmış, Anadolu'nun önce Türkleşmesini, sonra İslamlaşmasını nakış nakış işleyerek günümüze kadar bir kültür oluşturmuşlarsa burada açacağımız bu bina da onun motiflerinden biridir. Biz belediyeciliği yaparken, İstanbul'da tüm dünyaya belediyeciliği gösteren, dünya lideri olmuş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alıyoruz. Tek bir felsefemiz var: 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' Elhamdülillah, bu noktada kapımıza gelen bütün siyasi partilerin insanlarına da Keçiören'imizde yaşayan tüm insanlarımıza da hiçbir ayrım yapmadan nasıl hizmet edebiliriz, onun düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bugün burada temelini atacağımız bu güzel kültür, sanat ve konuk evinin ilçemize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Emeği geçen kıymetli genel başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kırıkkaleliler her zaman başımızın tacıdır. Bizler de onların hizmetkârıyız."

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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, törende yaptığı konuşmada, "Mesut Başkanımız elinden gelen desteği her zaman veriyor. Toplam yedi kattan oluşacak, 14 odası bulunan çok amaçlı bir tesis olacak. Özellikle kadınlarımızın kooperatifi için giriş katı kullanılacak. Burada üretim ve satış yapılacak. Bunlar güzel şeyler, üretimi teşvik edecek. Kırıkkale'den gelen, hastası olan misafirlerimiz burada ağırlanacak. İş insanlarımız toplantılarını burada yapacak, vatandaşlarımız bir araya gelerek ilişkilerini geliştirecek. Bizler kültürümüze ve birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizlere desteğini verdiği sürece bu tür hizmetleri ve eserleri üretmeye devam edeceğiz. Mesut Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyoruz" dedi.

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Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de "Birlik ve beraberlik çok önemli. Birbirimizi anlamak, dinlemek ve ortak istişarelerde bulunmak zorundayız. Mesut Bey de hakikaten Keçiören’de bu ihtiyacı gideriyor. Keçiören'imizin hakikaten efsane belediye başkanı olma yolunda ilerleyen saygıdeğer Mesut Başkanımız başlangıcından sonuna kadar yanlarında olacağının sözünü verdi. Allah razı olsun. Hepimizin farklı siyasi kimlikleri var ama ortak sevdamız ülkeye hizmet etmek. Bugün temelini attığımız bu proje, kadın üretim kooperatifi, ortak kullanım alanları ve misafirhaneleriyle büyük bir eksikliği giderecek. İnşallah hep birlikte açılışını yapmayı da Allah bizlere nasip eder. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı da "Bu işte emeği olan derneğimizin başkanına, Belediye Başkanımıza, tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir amaç için buradayız. İçinde Kırıkkale ya da ilçelerinin geçtiği tüm derneklerin inşallah bir arada olacağı günleri arzuluyoruz. Bir olalım, beraber olalım diyorum" dedi.

Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın her daim yanlarında oluğunu belirterek, "Bugün burada memleket sevdasının, yıllardır hayalini kurduğumuz ve gelecek nesillere emanet edeceğimiz Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi'nin temelini atmak için bulunuyoruz. Bu projemiz; konaklama alanları ve sosyal buluşma alanlarıyla Kırıkkaleli hemşehrilerimizin Ankara'da, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında nerede yaşarsa yaşasın gelip gönül rahatlığıyla kalabileceği, birlikte vakit geçirebileceği çok güzel bir tesis olacak. Göreve geldiği günden bu yana bizlere destek olan, taleplerimizi imkânları ölçüsünde değerlendiren Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'a ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Anadolu'da güzel bir söz vardır. İnsan zor zamanda arkasında kendisine destek olan birini görünce derin bir nefes alır, 'İyi ki varsın' der. Ben de buradan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'a sesleniyorum: Başkanım, desteğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

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Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Emrah Doğan ise "Kırıkkale isminin geçtiği her yerde bulunmakta şeref duyuyoruz. Bugün güzel, bir anlamlı günde burada bulunmakta onur duyuyorum. Hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi.