Kırklareli’de Pavli Panayırı 116’ncı kez başladı

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 116’ncısı düzenlenen Pavli Panayırı, renkli görüntülerle başladı.

Türkiye’nin en eski panayırlarından biri olan Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı, bilinen adıyla Pavli Panayırı için bölgenin farklı noktalarından gelen vatandaşlar, traktör ve kamyonet kasalarında oluşturdukları yaşam alanlarında konaklıyor.

10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek panayırın açılış töreni Zübeyde Hanım Meydanı’nda yapıldı. Törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ve vatandaşlar katıldı.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende mehter takımı, halk oyunları ve bando ekipleri gösteri sundu.

"GELENEKLERİMİZİ BOZMADAN GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, panayırın bölge halkı için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, her geçen yıl esnaf ve katılımcı sayısının arttığını söyledi.

Hoşgör, birçok panayırın zaman içerisinde festival kimliğine dönüştüğünü belirterek, "Bizler bu panayırı kültürümüzün dokusunu ve yapısını bozmadan bir sonraki nesle taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da kültürün gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, Pavli Panayırı’nın bölge halkı için değerli bir miras olduğunu ifade etti.

PAVLİ PANAYIRI KÜLTÜREL MİRAS OLARAK YAŞATILIYOR

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pavli Panayırı’nın Türkiye’nin en eski, Trakya’nın ise ayakta kalan tek panayırı olma özelliği taşıdığını söyledi.

Panayırın kültürel mirası yaşatan ve gelenekleri gelecek nesillere aktaran önemli bir etkinlik olduğunu belirten Turan, yöresel lezzetler, el sanatları, halk oyunları, konserler ve lunapark alanlarıyla ziyaretçilere farklı deneyimler sunduğunu kaydetti.

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Turan, panayırın aynı zamanda esnaf ve üreticilere ekonomik katkı sağladığını, Pehlivanköy ve çevresinin tanıtımına önemli katkıda bulunduğunu ifade etti.

RÖMORKLAR KARAVANA DÖNÜŞÜYOR

Panayıra uzun yıllardır katılan vatandaşlar, Pavli’nin kendileri için yıl boyunca beklenen özel bir etkinlik olduğunu anlattı.

Gülşen Gürses, panayırın hem ticaret hem de eğlence alanı olduğunu belirterek, "Bütün halk olarak çok büyük özlemle yıl boyu panayırı bekleriz. 116 yıldır büyük bir bağlılıkla devam ediyor" dedi.

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Gürses, geçmişte insanların at ve öküz arabalarıyla geldiği panayırda bugün römorkların karavanlara dönüştürüldüğünü söyledi.

Esnaf Burhan Dişlioğlu da 11 yıldır panayıra katıldığını belirterek, bölgeye özgü ürünlerin ziyaretçilere sunulduğunu ifade etti.

116 YILLIK GELENEK OSMANLI DÖNEMİNE UZANIYOR

Osmanlı Padişahı 2’nci Abdülhamid döneminde yapılmasına karar verilen Pavli Panayırı, ilk olarak hayvan satışı amacıyla düzenlenmeye başladı.

Zaman içerisinde alışveriş, eğlence ve sosyal buluşma alanına dönüşen panayırda, bölge halkının kumaş ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladığı geleneksel bir pazar kültürü oluştu.

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Günümüzde de Osmanlı döneminden izler taşıyan panayırda vatandaşlar alışveriş yapıyor, lunaparkta eğleniyor ve traktör römorklarında kurdukları alanlarda konaklıyor.