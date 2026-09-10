Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Kırklareli’de Pavli Panayırı 116’ncı kez başladı

        Kırklareli’de Pavli Panayırı 116’ncı kez başladı

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin en eski panayırlarından Pavli Panayırı, 116'ncı kez kapılarını açtı. Bölgenin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, traktör ve kamyonet kasalarında oluşturdukları yaşam alanlarında konaklarken, dört gün sürecek etkinlikte ticaret, eğlence ve kültürel miras bir araya geliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 20:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        116 yıllık gelenek

        Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 116’ncısı düzenlenen Pavli Panayırı, renkli görüntülerle başladı.

        Türkiye’nin en eski panayırlarından biri olan Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı, bilinen adıyla Pavli Panayırı için bölgenin farklı noktalarından gelen vatandaşlar, traktör ve kamyonet kasalarında oluşturdukları yaşam alanlarında konaklıyor.

        10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek panayırın açılış töreni Zübeyde Hanım Meydanı’nda yapıldı. Törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende mehter takımı, halk oyunları ve bando ekipleri gösteri sundu.

        "GELENEKLERİMİZİ BOZMADAN GELECEĞE TAŞIYORUZ"

        Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, panayırın bölge halkı için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, her geçen yıl esnaf ve katılımcı sayısının arttığını söyledi.

        Hoşgör, birçok panayırın zaman içerisinde festival kimliğine dönüştüğünü belirterek, "Bizler bu panayırı kültürümüzün dokusunu ve yapısını bozmadan bir sonraki nesle taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

        REKLAM

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da kültürün gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, Pavli Panayırı’nın bölge halkı için değerli bir miras olduğunu ifade etti.

        PAVLİ PANAYIRI KÜLTÜREL MİRAS OLARAK YAŞATILIYOR

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pavli Panayırı’nın Türkiye’nin en eski, Trakya’nın ise ayakta kalan tek panayırı olma özelliği taşıdığını söyledi.

        Panayırın kültürel mirası yaşatan ve gelenekleri gelecek nesillere aktaran önemli bir etkinlik olduğunu belirten Turan, yöresel lezzetler, el sanatları, halk oyunları, konserler ve lunapark alanlarıyla ziyaretçilere farklı deneyimler sunduğunu kaydetti.

        REKLAM

        Turan, panayırın aynı zamanda esnaf ve üreticilere ekonomik katkı sağladığını, Pehlivanköy ve çevresinin tanıtımına önemli katkıda bulunduğunu ifade etti.

        RÖMORKLAR KARAVANA DÖNÜŞÜYOR

        Panayıra uzun yıllardır katılan vatandaşlar, Pavli’nin kendileri için yıl boyunca beklenen özel bir etkinlik olduğunu anlattı.

        Gülşen Gürses, panayırın hem ticaret hem de eğlence alanı olduğunu belirterek, "Bütün halk olarak çok büyük özlemle yıl boyu panayırı bekleriz. 116 yıldır büyük bir bağlılıkla devam ediyor" dedi.

        REKLAM

        Gürses, geçmişte insanların at ve öküz arabalarıyla geldiği panayırda bugün römorkların karavanlara dönüştürüldüğünü söyledi.

        Esnaf Burhan Dişlioğlu da 11 yıldır panayıra katıldığını belirterek, bölgeye özgü ürünlerin ziyaretçilere sunulduğunu ifade etti.

        116 YILLIK GELENEK OSMANLI DÖNEMİNE UZANIYOR

        Osmanlı Padişahı 2’nci Abdülhamid döneminde yapılmasına karar verilen Pavli Panayırı, ilk olarak hayvan satışı amacıyla düzenlenmeye başladı.

        Zaman içerisinde alışveriş, eğlence ve sosyal buluşma alanına dönüşen panayırda, bölge halkının kumaş ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladığı geleneksel bir pazar kültürü oluştu.

        REKLAM

        Günümüzde de Osmanlı döneminden izler taşıyan panayırda vatandaşlar alışveriş yapıyor, lunaparkta eğleniyor ve traktör römorklarında kurdukları alanlarda konaklıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pavli panayırı
        #Pehlivanköy
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne özel koreografi!
        Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne özel koreografi!
        Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit
        Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit
        Kilolarca altınlı "mizansen" düğünün perde arkası ortaya çıktı!
        Kilolarca altınlı "mizansen" düğünün perde arkası ortaya çıktı!
        Kiracı, ev sahibi ile eşini öldürdü! Bir avukat ağır yaralı
        Kiracı, ev sahibi ile eşini öldürdü! Bir avukat ağır yaralı
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Arda Güler imzayı atıyor! 6 yıllık kontrat
        Arda Güler imzayı atıyor! 6 yıllık kontrat
        Infantino'ya bir darbe daha!
        Infantino'ya bir darbe daha!
        AfD zaferinden sonra gözler Berlin'de
        AfD zaferinden sonra gözler Berlin'de
        Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!
        Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!
        Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast planı engellendi: 19 şüpheli tutuklandı
        Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast planı engellendi: 19 şüpheli tutuklandı
        Evinin girişi çöktü
        Evinin girişi çöktü
        Mezarlıkta katledilen Gamze'nin ölüm mesajı ortaya çıktı!
        Mezarlıkta katledilen Gamze'nin ölüm mesajı ortaya çıktı!
        Adını 'Tabal' Krallığı'ndan alıyor! 14 metre derinlikteki lezzet
        Adını 'Tabal' Krallığı'ndan alıyor! 14 metre derinlikteki lezzet