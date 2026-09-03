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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızıltepe'de bıçaklı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı

        Kızıltepe'de bıçaklı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı

        Mardin Kızıltepe'de tartışan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 01:05 Güncelleme:
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        Kızıltepe'de bıçaklı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı
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        Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Halı Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

        DHA'nın haberine göre, kavgada Salih Ç. (25), Burak A. (23) ve Renas T. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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