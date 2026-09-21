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        Haberler Gündem KKTC açıklarında bulunan naaşın Mehmet Bayhan’a ait olduğu belirlendi

        KKTC açıklarında bulunan naaşın Mehmet Bayhan’a ait olduğu belirlendi

        KKTC açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasında 19 Eylül'de ulaşılan naaşın Mehmet Bayhan'a ait olduğu kesinleşti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 20:43 Güncelleme:
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        Filo Jet faciasında yeni gelişme

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında meydana gelen Filo Jet yolcu gemisi faciasında, 19 Eylül’de naaşına ulaşılan kişinin kimliği belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğu kesinleşti.

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığını belirterek, naaşın Mehmet Bayhan’a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı. Üstel, kazanın ilk anından itibaren kayıp kişilere ulaşılması ve ailelerin yaşadığı belirsizliğin sona erdirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

        Üstel, hayatını kaybeden Mehmet Bayhan’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, arama çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından hassasiyetle devam ettiğini belirtti.

        Filo Jet faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselirken, kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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        #KKTC
        #Filo Jet
        #Mehmet Bayhan
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