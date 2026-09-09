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        Haberler Gündem Güncel KKTC'de kayıp vatandaşları aramaya özel bir şirket de katılacak

        KKTC'de kayıp vatandaşları aramaya özel bir şirket de katılacak

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolculara ulaşmak için sürdürülen çalışmalara ek olarak, derin su aramalarında uzman ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirketin de yetkilendirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 06:40 Güncelleme:
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        Girne'de arama çalışmalarına özel şirket de katılacak

        KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Üstel, Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolcuları arama çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, Türkiye temasları sırasında ek imkan ve kapasitelerin değerlendirildiğini kaydetti.

        Üstel, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı askeri gemilerin arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkati çekerek, büyük özveri gösteren arama-kurtarma personeline teşekkür etti.

        AA'nın haberine göre, açıklamasında, Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolcuları arama çalışmalarına ek olarak, derin su aramalarında uzman ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirketin de yetkilendirildiğini aktaran KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Bu kapsamda teknik ve operasyonel hazırlıklar başladı. Bundan sonraki süreç, ilgili kurumların koordinasyonunda ve belirlenen yol haritası doğrultusunda devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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        GİRNE'DE BATAN GEMİ

        KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.

        Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken, gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

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        #KKTC
        #Kıbrıs
        #haberler
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