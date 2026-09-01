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        Haberler Gündem KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybeden Reyhan Verim'in cenazesi Mersin'de defnedildi

        KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybeden Reyhan Verim'in cenazesi Mersin'de defnedildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında yaşamını yitiren yolculardan Reyhan Verim (55), Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        Gemi kazası: Reyhan Verim toprağa verildi

        KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı.

        Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

        Kazada hayatını kaybedenlerden 1 çocuk annesi Reyhan Verim'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin’e getirildi.

        Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Verim’in yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Verim, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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        #KKTC
        #gemi kazası
        #haberler
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