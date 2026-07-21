Kocaeli'de inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!

İstanbul Fatih'te iki kuyumcudan sipariş ettiği 4 kilogram altını teslim alan şüpheli, masanın altına kurduğu düzenekle altınları dışarıdaki suç ortağına ulaştırarak kaçtı. 1980'lerin meşhur dolandırıcısı "Raki" lakaplı Güney Zobu'nun "Kunduzi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, kılık değişt... Daha Fazla Göster İstanbul Fatih'te iki kuyumcudan sipariş ettiği 4 kilogram altını teslim alan şüpheli, masanın altına kurduğu düzenekle altınları dışarıdaki suç ortağına ulaştırarak kaçtı. 1980'lerin meşhur dolandırıcısı "Raki" lakaplı Güney Zobu'nun "Kunduzi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, kılık değiştirerek kayıplara karıştı. Ancak Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kılık değiştiren şüpheliyi tişörtündeki logodan tanıyarak filmleri aratmayan bir çalışmayla yakaladı Daha Az Göster