Konya Cezaevi’ndeki “isyan” iddialarını paylaşan 21 hesaba erişim engeli
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 18:10 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı yönünde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılığın Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu oluşturduğu değerlendirilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi.
21 HESABA ERİŞİM ENGELİ
Açıklamada, Başsavcılığın talebi doğrultusunda söz konusu içerikleri paylaşan 21 sosyal medya hesabı hakkında Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesi kararı verildiği bildirildi.
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