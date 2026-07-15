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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da çifte cinayet!

        Konya'da çifte cinayet!

        Konya'da üvey annesi Dursuniye Öztürk ile kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü bıçaklayarak öldüren R.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri ise Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 19:22 Güncelleme:
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        Konya'da çifte cinayet!

        Konya’da üvey annesini ve kız kardeşini öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın ikinci katındaki dairede yaşayan R.Ö., üvey annesi Dursuniye Öztürk (58) ve kız kardeşi Esmanur Öztürk (19) ile tartışmaya başladı.

        Tartışma sırasında R.Ö., mutfaktan aldığı bıçakla üvey annesi ve kız kardeşini öldürdü. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası zanlı olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı.

        Zanlı polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, hayatını kaybeden Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk'ün cenazeleri bugün Karapınar ilçesinde defnedildi.

        Öte yandan, emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı R.Ö. adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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