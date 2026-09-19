Konya Ereğli’de avluda meydana gelen kazada çocuk yaşamını yitirdi
Konya'nın Ereğli ilçesinde babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi
Giriş: 19 Eylül 2026 - 21:03 Güncelleme:
Konya’nın Ereğli ilçesinde babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Konya’nın Ereğli ilçesinde babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Barbaros Mahallesi 92824. Sokak’ta bulunan bir çiftlik evinin avlusunda Mohammad Akbar Tomer’in (30) kullandığı traktör, avluda bulunan çocuğuna çarptı.
BABASI GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuğun babası gözaltına alındı.
FOTO: İHA
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