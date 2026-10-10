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        Haberler Gündem Trafik Küçükçekmece'de D-100 kara yolunun Edirne istikameti gece trafiğe kapatılacak

        Küçükçekmece'de D-100 kara yolunun Edirne istikameti gece trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da D-100 kara yolunun Küçükçekmece mevkisi Edirne istikameti, derz değişim çalışmaları nedeniyle 21 Ekim'e kadar gece saatlerinde trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 14:51 Güncelleme:
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        Küçükçekmece'de Edirne istikameti trafiğe kapatılacak
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, D-100 kara yolu üzerindeki Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişim çalışması gerçekleştirilecek.

        Çalışmalar kapsamında, 21 Ekim Çarşamba gününe kadar saat 23.00 ile 06.00 arasında D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapatılacak.

        Bu süre boyunca trafik akışı, kontrollü olarak D-100 kara yolunun kuzey yan yolundan sağlanacak.

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        #küçükçekmece
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