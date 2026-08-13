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        Emekli profesörün iki evinden çıktı

        Kütahya'da emekli profesöre ait iki apartman dairesinde biriktirilen çöp ve atık malzemeler için temizlik çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:47 Güncelleme:
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        Emekli profesörün iki evinden çıktı

        Kütahya'da bir sitenin apartman dairesinde yalnız yaşayan emekli Prof. Dr. Şerife D'nin (72) evinden kötü kokular gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine eve gelen ekipler, içeride çöp ve atık malzeme yığınlarıyla karşılaştı.

        Evde ikamet eden ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Şerife D, sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vefa Psikiyatri Merkezine kaldırıldı.

        Savcılıktan alınan izinle adrese gelen Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 personelle içi çöp ve atık malzeme dolu iki dairede temizlik çalışmalarına başladı.

        Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş, AA muhabirine, kadının eşinin 3 yıl önce vefat ettiğini söyledi.

        Apartmanda bulunan 2 dairenin de çöp ve atık malzemeyle dolu olduğunu belirten Altıntaş, "Gerekli izinler alındı. Polis ve zabıta nezaretinde temizlik çalışmalarına başlandı. Temizlik çalışmalarının en az iki gün süreceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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