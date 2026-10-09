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        Haberler Gündem Lise tehdidine 2 tutuklama

        Lise tehdidine 2 tutuklama

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sosyal medyadan bir liseye yönelik tehdit içerikli video paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 15 yaşındaki E.H.A. ve 16 yaşındaki F.Y.C. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        Lise tehdidine 2 tutuklama

        Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir liseyle ilgili sosyal medyada tehdit içerikli görüntüler paylaşıldığı belirlendi. Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, olayla ilgili T.G. (15), E.H.A. ve F.Y.C. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde de arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. E.H.A. ve F.Y.C. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #afyonkarahisar
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