Lise tehdidine 2 tutuklama

Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir liseyle ilgili sosyal medyada tehdit içerikli görüntüler paylaşıldığı belirlendi. Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, olayla ilgili T.G. (15), E.H.A. ve F.Y.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde de arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. E.H.A. ve F.Y.C. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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