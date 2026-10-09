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        Haberler Gündem Güncel Maltepe'de asfalt çöktü: İETT otobüsü çukura düştü

        Maltepe'de asfalt çöktü: İETT otobüsü çukura düştü

        İstanbul'un Maltepe ilçesinde asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura İETT otobüsü düştü. Çukurda kalan otobüs, çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:02 Güncelleme:
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        Maltepe'de asfalt çöktü
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        İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, seyir halinde olan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

        Tekeri çukurda sıkışan otobüs nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye kurtarma aracı sevk edildi. Otobüs, yapılan çalışmanın ardından çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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        #istanbul haberleri
        #maltepe
        #İETT otobüsü
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