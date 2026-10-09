Maltepe'de asfalt çöktü: İETT otobüsü çukura düştü
İstanbul'un Maltepe ilçesinde asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura İETT otobüsü düştü. Çukurda kalan otobüs, çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı
Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:02 Güncelleme:
İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, seyir halinde olan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
Tekeri çukurda sıkışan otobüs nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye kurtarma aracı sevk edildi. Otobüs, yapılan çalışmanın ardından çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
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