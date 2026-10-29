Manisa'da 152 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Manisa'da hakkında 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki firari hükümlü yakalandı
Giriş: 29 Ekim 2026 - 00:25 Güncelleme:
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi 709 Sokak'taki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda durumundan şüphelendikleri H.S'yi (17) durdurdu.
AA'nın haberine göre, yapılan sorgulamada, H.S'nin İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemelerince "hırsızlık" suçundan toplamda 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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