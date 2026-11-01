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        Mantar toplarken ayı saldırdı!

        Sakarya'da mantar toplamak için ormana giden 67 yaşındaki Rıdvan Eğken, bozayı saldırısı sonucu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 15:02 Güncelleme:
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        Mantar toplarken ayı saldırdı!

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Rıdvan Eğken (67), bozayı saldırısı sonucu yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Ardınçlık mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla mantar toplamaya giden Rıdvan Eğker, ormanda bozayının saldırısına uğradı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rıdvan Eğken için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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