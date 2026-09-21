Mardin'de tarlada ölü bulunan çocuğun kuzeni gözaltına alındı

Derik ilçesine bağlı kırsal Konuk Mahallesi'ndeki evinden önceki gün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

CANSIZ BEDENİ MISIR TARLASINDA BULUNDU

Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı. AA'nın haberine göre, yapılan aramalar sonucu Karayel, bir mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

ŞÜPHELİ KUZEN GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu. Yürütülen çalışmada Karayel'in kuzeni D.K. (15) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.