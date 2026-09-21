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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de tarlada ölü bulunan çocuğun kuzeni gözaltına alındı

        Mardin'de tarlada ölü bulunan çocuğun kuzeni gözaltına alındı

        Mardin Derik'te tarlada cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'in kuzeni gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 01:21 Güncelleme:
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        Tarlada ölü bulunan çocuğun kuzeni gözaltına alındı

        Derik ilçesine bağlı kırsal Konuk Mahallesi'ndeki evinden önceki gün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        CANSIZ BEDENİ MISIR TARLASINDA BULUNDU

        Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı. AA'nın haberine göre, yapılan aramalar sonucu Karayel, bir mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

        ŞÜPHELİ KUZEN GÖZALTINA ALINDI

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu. Yürütülen çalışmada Karayel'in kuzeni D.K. (15) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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