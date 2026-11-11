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        Marmara'ya fırtına geliyor!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da yarın ve cuma günü fırtına bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 12:08 Güncelleme:
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        Marmara'ya fırtına geliyor!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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