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        Haberler Gündem Ahmet ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışı yasağı kararı

        Ahmet ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışı yasağı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 18:57 Güncelleme:
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        Ahmet Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek’in işlemleri tamamlandı.

        Yaklaşık 5 saat süren ifade işlemlerinin ardından savcılık, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek’i adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talep edildi.

        Hâkimlik değerlendirmesinin ardından Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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