Merzifon'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 24 yaralı
Amasya Merzifon'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi. Kazada, otobüste bulunan 24 kişi yaralandı
Giriş: 22 Eylül 2026 - 00:15 Güncelleme:
İstanbul'dan Ağrı istikametine giden M.S. idaresindeki yolcu otobüsü, Merzifon ilçesi Gökçebağ mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
24 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre kazada, otobüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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