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        Haberler Gündem Güncel MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, ameliyat oldu

        MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, ameliyat oldu

        Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Şefi Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un birinci bel omurgasında oluşan kırık nedeniyle ameliyat olduğunu, omurgasının vidalarla sabitlendiği ve ameliyat sonrası yakın takip ve tedavi sürecinin devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 16:22 Güncelleme:
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        MHP Milletvekili Karakoç ameliyat oldu

        Kahramanmaraş'ta dün trafik kazası geçiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un sosyal medya hesabından Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Şefi Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay'ın açıklaması paylaşıldı.

        Gürçay, "Sayın Vekilimiz Zuhal Karakoç birinci bel omurgasında oluşan kırık nedeniyle acil ameliyata alınmıştır. 4 saat süren operasyonda omurgasına posterior stabilizasyon işlemi (omurganın vidalarla sabitlenmesi) uygulanmıştır. Genel vücut travması, 7. ve 8. kaburgalarında ve kürek kemiğinde de kırıklar mevcut olup ameliyat sonrası yakın takip ve tedavi sürecimiz devam etmektedir."

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