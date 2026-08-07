Muğla Büyükşehir'den yangından etkilenenlere destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Seydikemer ilçesinde 29 Temmuz'da meydana gelen yangının ardından veteriner hekimlik hizmeti ve hayvan tahliyelerinin yanı sıra hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan incelemelerde küçükbaş hayvan kayıpları ile sera örtüleri, damla sulama sistemleri ve hayvan yemlerinde zarar oluştuğu belirlendi. Soğutma çalışmalarının sona ermesinin hemen ardından ise üreticilere kıl keçisi, sera naylonu, damla sulama borusu, ot balyası ve hayvan yemi desteği sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, yangının ilk gününden itibaren tüm ekiplerle sahada olduklarını belirterek, "Yangının meydana geldiği ilk günden bu yana ekiplerimizle birlikte sahadayız. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangın süresince veteriner hekimlik hizmeti sunduk, hayvanların güvenli alanlara nakillerini gerçekleştirdik ve üreticilerimizin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladık. Soğutma çalışmalarının 2 Ağustos'ta sona ermesinin hemen ardından da desteklerimizi vakit kaybetmeden ulaştırmaya başladık. Yangında hayvanlarını ve yemlerini kaybeden üreticilerimize destek oluyor, aynı zamanda damla sulama borusu dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Veteriner hekimlik hizmetlerimiz de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de zeytin fidanı desteklerimizi üreticilerimizle buluşturacağız" dedi.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangının ilk anından itibaren tüm imkânlarla sahada olduklarını ifade ederek, "Seydikemer'de yaşanan yangın hepimizi derinden üzdü. Yangının ilk gününden itibaren ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında olduk. Önceliğimiz can güvenliğiydi, ardından da üreticilerimizin yeniden ayağa kalkabilmesi için hızla harekete geçtik. Hasar tespit çalışmalarımızı tamamlar tamamlamaz desteklerimizi ulaştırmaya başladık" ifadelerini kullandı.