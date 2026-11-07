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        Muğla Büyükşehir "Şoför Anlık Takip Sistemi"ni hayata geçirdi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla yapay zekâ destekli "Şoför Anlık Takip Sistemi"ni hayata geçirdi. Uygulamayla sürücü davranışlarının yolculuk sırasında izlenmesi ve olası tehlikelerin erken aşamada belirlenmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplu ulaşımda güvenliğin yalnızca araçların teknik yeterliliğiyle sınırlı olmadığını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz sistemle hem şoförlerimizin çalışma koşullarını daha yakından takip edecek hem de yolcularımızın daha güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Muğla'da şoförlere akıllı takip
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde güvenlik ve denetim süreçlerini güçlendirmek için yapay zekâ teknolojilerinden yararlanmaya başladı. Bu kapsama yapay zekâ destekli "Şoför Anlık Takip Sistemi" hayata geçirildi. Devreye alınan Şoför Anlık Takip Sistemi ile sürücü davranışlarının yolculuk sırasında izlenmesi ve olası tehlikelerin erken aşamada belirlenmesi amaçlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, uygulama; emniyet kemeri takılmaması, sigara ve cep telefonu kullanımı, yorgunluk, dikkat kaybı ve uyku belirtileri gibi trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ediyor.

        Böylece denetimler yalnızca sonradan yapılan kontrollerle sınırlı kalmayıp, yolculuk devam ederken de sürücü davranışları takip edilebiliyor. Olumsuz bir durum belirlendiğinde hem şoföre hem de ilgili kontrol merkezine uyarı iletiliyor. Böylece gerekli müdahalenin gecikmeden yapılması ve trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplu ulaşımda güvenliğin yalnızca araçların teknik yeterliliğiyle sınırlı olmadığını belirterek, "Toplu taşıma hizmeti, her gün binlerce vatandaşımızın can güvenliğini emanet ettiği önemli bir kamu hizmetidir. Bu nedenle sürüş sırasında oluşabilecek dikkatsizlikleri, yorgunluğu ve riskli davranışları önceden fark etmek, gerekli tedbirleri zamanında almak zorundayız. Hayata geçirdiğimiz sistemle hem şoförlerimizin çalışma koşullarını daha yakından takip edecek hem de yolcularımızın daha güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlayacağız. Amacımız denetimi artırmak değil; riskleri azaltmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplu ulaşımda güven duygusunu güçlendirmektir" dedi.

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