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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mühendislerin protestosu sırasında helyum gazı dolu balonlar patladı: 4 yaralı

        Mühendislerin protestosu sırasında helyum gazı dolu balonlar patladı: 4 yaralı

        Adana'da inşaat mühendislerinin çalışma koşullarını protesto ettiği eylem sırasında gökyüzüne uçurmak istedikleri helyum gazı dolu balonlar patladı. Alev alan balonlar nedeniyle yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Protestoda helyum dolu balonlar patladı

        Olay, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Taşköprü’de meydana geldi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından ‘Talebimiz Ortak, Geleceğimiz Ortak’ başlığıyla basın açıklaması düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre mühendislerin güvencesiz çalışma koşullarını protesto ettiği eylem sırasında gökyüzüne bırakmak için ellerinde tuttukları, üzerinde taleplerinin yazılı olduğu helyum gazı dolu balonların iplerini koparmak için bir kişi çakmak çaktı. Bu sırada balonlar patladı.

        Alev alan balonlar nedeniyle 4 kişi yüzünden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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