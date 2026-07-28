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        Adana'da muhtarlardan kan bağışına destek

        Adana'da muhtarlar "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" kampanyasına destek verdi. Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'da mahalle kültürünün yaygın bir şekilde yaşandığını belirterek, bu güçle kan bağışını büyütmeyi önemsediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        Muhtarlardan kan bağışına destek
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        Adana'da Seyhan ilçesindeki Türkocağı, Mestanzade ve Ulucami mahalle muhtarlıklarının desteğiyle Türk Kızılay tarafından "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" kampanyası kapsamında Ulus Parkı'nda stant kuruldu.

        Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'da mahalle kültürünün yaygın bir şekilde yaşandığını belirterek, bu güçle kan bağışını büyütmeyi önemsediklerini söyledi.

        Bağışta bulunanlar için fidan kampanyasının da bulunduğunu kaydeden Saygılı, "Her bağışçı için Orman Genel Müdürlüğüyle anlaştığımız çerçevede 3 fidan dikiyoruz. Ülkemizin her bir tarafı, kan veren dostlarımız adına ağaçlar dikilerek yeşermiş olacak. Bir taraftan iyiliği, bir taraftan da ormanlarımız büyütmüş olacağız" dedi.

        Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci de diğer mahallelerde de bu tür organizasyonlar düzenlenmesine destek vereceklerini ifade etti.

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