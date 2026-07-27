Munzur'da korkunç kaza! Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!

Tunceli'de otomobilin Munzur Nehri’ne yuvarlanması sonucu, araçtan atlayarak kurtulmak isteyen ve ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre kaza, dün gece Tunceli-Ovacık kara yolunun 2’nci kilometresi Kemerbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ormanlık alanda yaklaşık 60 metre taklalar atarak Munzur Nehri’ne yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Elif Zilan Söylemez (27) otomobilden atlayarak ağır yaralanırken, sürücü H.Ö. (42) ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kıyıya ulaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, Munzur Arama ve Kurtarma Derneği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşların da seferber olmasıyla karşı kıyıda ilk müdahalesi yapılan kadın önce sedyeyle kıyıya taşındı, buradan botlarla karşı tarafa ulaştırıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Elif Zilan Söylemez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.