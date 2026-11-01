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        Müstakil evde faciadan dönüldü!

        Sivas'ta faciadan dönüldü. Olayda müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 13:33 Güncelleme:
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        Müstakil evde faciadan dönüldü!

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak’ta bulunan müstakil evde, biriken doğal gazın sıkışması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evde bulunan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından evde büyük çapta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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