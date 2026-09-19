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        Haberler Gündem Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının hakikati için adalet çağrısıyla yola çıktı

        Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının hakikati için adalet çağrısıyla yola çıktı

        Diyarbakır'da hayatını kaybeden Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının mezarı başında yaptığı açıklamanın ardından Ankara'ya yürüyüş başlattı. Güran, yürüyüşünün amacının Narin'in hakkını ve hakikatini savunmak olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 20:40 Güncelleme:
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        Narin'in babası Ankara'ya yürüyor

        Diyarbakır’da cinayete kurban giden Narin Güran’ın babası Arif Güran, Ankara’ya yürüyüş başlattı.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra, 8 Eylül 2024’te cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın babası Arif Güran, kızının mezarı başında yaptığı açıklamanın ardından yürüyüş için yola çıktı.

        “NARİN’İN HAKİKATİNİ SAVUNUYORUM”

        Arif Güran, yürüyüşünün amacının kızının hakkını ve hakikatini savunmak olduğunu belirterek, “Ben Narin için değil yollara, ölmeye bile hazırım” dedi.

        Güran, Narin’in hakikatini savunan çok sayıda insan olduğuna inandığını belirterek, destek çağrısında bulundu.

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        YÜRÜYÜŞÜN SÜRESİ 2 AYA KADAR SÜREBİLİR

        Yürüyüşün sloganının “Narin için adalet” olduğunu belirten Güran, elinde olsa yolu kısa sürede tamamlamak istediğini ancak yürüyüşün yaklaşık 1,5-2 ay sürebileceğini söyledi.

        Güran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağırması durumunda eylemini sonlandırarak görüşmeye gideceğini ifade etti.

        “ADALET MÜCADELEMİZİ YENİDEN BAŞLATIYORUZ”

        Aile avukatlarından Onur Akdağ ise Arif Güran’ın adalet mücadelesini bireysel bir yürüyüşe dönüştürmek istediğini söyledi.

        Akdağ, yürüyüşün amacının belirli bir noktaya ulaşmaktan çok, Arif Güran’ın sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurmak olduğunu ifade etti.

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        Adalet mücadelesini yeniden başlattıklarını belirten Akdağ, yürüyüşün amacına ulaşmasını temenni etti.

        Arif Güran, açıklamalarının ardından yakınlarıyla vedalaşarak üzerinde Türk bayrağı ve kızının fotoğrafı bulunan tişörtü giydi, sırt çantasıyla Ankara yoluna çıktı.

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        #narin güran
        #Arif Güran
        #haberler
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