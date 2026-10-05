Sosyal medya hesaplarından paylaşıldı: Sürücüye 140 bin lira ceza
Nevşehir'de bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Jandarma tarafından kimliği tespit edilen sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu
Giriş: 05 Ekim 2026 - 18:13 Güncelleme:
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine jandarma trafik ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri otomobilin sürücüsü H.Ç.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 140 bin lira ceza uyguladı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.
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