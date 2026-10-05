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        Haberler Gündem Trafik Sosyal medya hesaplarından paylaşıldı: Sürücüye 140 bin lira ceza

        Sosyal medya hesaplarından paylaşıldı: Sürücüye 140 bin lira ceza

        Nevşehir'de bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Jandarma tarafından kimliği tespit edilen sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 18:13 Güncelleme:
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        Sosyal medyadan paylaşıldı: 140 bin lira ceza

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine jandarma trafik ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliğini tespit ettikleri otomobilin sürücüsü H.Ç.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 140 bin lira ceza uyguladı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

        Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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        #Nevşehir Haberleri
        #drift
        #jandarma
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