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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nisa'nın sır ölümünde yeni gelişme!

        Nisa'nın sır ölümünde yeni gelişme!

        İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul'un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinin genç kızın kaldığı dairede yaptığı incelemede bir intihar notu bulundu

        Giriş: 03 Eylül 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Nisa'nın sır ölümünde yeni gelişme!

        Olay, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 112 Acil Çağrı Merkezi’ne rezidansta yüksekten düşme olayı meydana geldiği yönünde ihbar yapılması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, binanın arka bölümündeki avluda hareketsiz halde bulunan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        KİMLİĞİ DAİREDEKİ EŞYALARINDAN BELİRLENDİ

        Polis ekipleri, hayatını kaybeden genç kadının kimliğinin belirlenmesi için rezidansta çalışma başlattı. Yapılan araştırmada 14’üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar bulundu. Dairedeki kimlik kartları ve kişisel eşyalar üzerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul olduğu tespit edildi.

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        DAİREYİ UYGULAMA ÜZERİNDEN KİRALAMIŞ

        Polisin yaptığı araştırmada Nisa Nur Oğul’un 14’üncü kattaki daireyi bir konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı belirlendi. Akşam saatlerinde rezidansa geldiği öğrenilen Oğul’un, saat 05.00 sıralarında dairenin balkonundan binanın arka bölümündeki avluya düştüğü tespit edildi.

        EVDE İNTİHAR NOTU BULUNDU

        Soruşturmayı sürdüren polis ekiplerinin dairede yaptığı ayrıntılı incelemede dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı. Evde Nisa Nur Oğul tarafından yazıldığı belirtilen bir intihar notu bulundu. Edinilen bilgilere göre Oğul, notunda intihar etmeye karar verdiğini belirterek ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdı.

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        KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

        Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, rezidansın avlusu ile Nisa Nur Oğul’un kaldığı dairede inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Oğul’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nisa Nur Oğul’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #Nisa Nur Oğul
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