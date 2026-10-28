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        Haberler Gündem Güncel Öğretmen, Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaretten tutuklandı!

        Öğretmen, Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaretten tutuklandı!

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya hesabından Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret içerikli paylaşım yapan öğretmen F.Ç. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 17:14 Güncelleme:
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        Türk bayrağına ve Atatürk'e çirkin saldırı!

        Edremit'te sanal medya hesabından Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle öğretmen F.Ç., dün okuldaki görevinden uzaklaştırılıp, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Balıkesir Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Edremit ilçesindeki bir okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medyasında kutsal bayrağımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. Edremit Kaymakamlığı tarafından hakkında derhal görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış, ilgili şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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        Polisteki işlemleri tamamlanan öğretmen, F.Ç., bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #haberler
        #Balıkesir
        #Edremit
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