Okul güvenliğinde halka modeli: Kapıdaki güvenlikten risk istihbaratına

Türkiye'de okul güvenliğinde yeni bir dönem başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte güvenlik anlayışı yalnızca okul kapısında bekleyen personel veya okul çevresindeki polis devriyesi olmaktan çıkarılıp, fiziki güvenlik, uyuşturucu ve suçla mücadele, akran şiddeti, dijital riskler, aile ve rehberlik mekanizmalarını aynı güvenlik zincirinde buluşturan daha geniş bir modele dönüştürülüyor.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının öncülüğünde Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor ile Sağlık bakanlıklarının da dâhil olduğu yedi bakanlığın imza koyduğu protokol bunun en somut göstergesi.

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31 BİN GÖREVLİ SAHADA

Yeni modelde 31 bin okul bahçe görevlisi bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen çalışma kapsamında 81 ilde bu personel için planlama yapıldı. Öncelikli okullarda kullanılmak üzere ayrıca 2 bin 804 el dedektörü tedarik edildi. Ancak bu yapılanmada çok önemli bir ayrıntı bulunuyor. Bahçe görevlisi polis değil.

Bu personelin esas işlevi okul bahçesinde görünürlük oluşturmak, giriş-çıkışları kontrol etmek, şüpheli durumları fark etmek ve profesyonel güvenlik birimleriyle koordinasyonu güçlendirmek. Asıl kolluk müdahalesi yine polis ve jandarma tarafından yapılacak.

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RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ

Yeni sistemin en dikkat çekici taraflarından biri, okulların aynı güvenlik seviyesinde değerlendirilmemesi.

İçişleri Bakanlığı risk analizini yeniden yaparak; 1 ve 2. derece riskli okullarda sürekli polis, 3 ve 4. derece riskli okullarda ise polis irtibat görevlisi uygulamasını başlattı. Okul çevrelerinde asayiş, narkotik ve çocuk şube ekiplerinin denetimleri de sürdürülecek. İnternet kafeler, oyun salonları, metruk yapılar ve servis araçları da güvenlik zincirinin içine alınıyor.

Kritik değişim, “Okul güvenliği” artık okulun dört duvarı içerisinde tanımlanmıyor. Okula giden yol, servis, okul çevresindeki işletmeler, metruk binalar, okul çıkışı gidilen mekânlar ve öğrencinin internette bulunduğu alan da güvenlik değerlendirmesine giriyor.

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OKUL SALDIRILARINDAN SONRA BAŞLATILDI

Bu uygulamanın arkasında 2026 yılında yaşanan ağır okul saldırıları bulunuyor. Nisan ayında Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’ta art arda okul saldırıları yaşandı. Olayların ardından İçişleri Bakanlığı, yalnızca saldırı anındaki güvenliği değil, olay öncesindeki risk işaretlerinin fark edilmesini, ihbarların değerlendirilmesini ve kurumlar arası koordinasyonu yeniden ele aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin “tehlikeyi büyümeden fark etmek” vurgusu bu nedenle yeni modelin belki de en önemli cümlesi.

Çünkü okul saldırılarında güvenliğin en zor noktası saldırı başladıktan sonrası değil, saldırıdan önceki belirsiz dönemi doğru okuyabilmek.

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Tehdit içeren sosyal medya paylaşımı, öğrencinin ani davranış değişikliği, ciddi devamsızlık, akran zorbalığı, silaha erişim, uyuşturucu bağlantısı, okul çevresinde şüpheli kişi veya yapı, internette suç örgütlerinin çocuklara ulaşması gibi unsurların ayrı ayrı değil, gerektiğinde birbirleriyle bağlantılı değerlendirilmesi gerekiyor.

SİBER DÜNYADAN GELEN TEHDİT

Okul güvenliğinin gelecekteki en önemli başlıklarından biri ise artık okul binasının dışındaki dijital dünya olacak.

Bakanlıkların açıklamalarında siber güvenlik özellikle vurgulanıyor. İçişleri Bakanlığı, çocukları suç örgütlerine veya başka yapılara çekmeye yönelik siber faaliyetlere karşı operasyonların süreceğini açıkladı. Burada klasik güvenlik anlayışı yetersiz kalıyor. Çünkü çocuk artık yalnızca okul bahçesinde tehdit edilmiyor.

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Bir tehdit WhatsApp grubunda başlayabilir, bir kavga sosyal medyada organize edilebilir, bir öğrencinin özel görüntüsü üzerinden şantaj yapılabilir, bir suç örgütü çocuğa oyun veya sosyal medya hesabı üzerinden ulaşabilir.

UNICEF de akran zorbalığının fiziksel ortamla sınırlı kalmadığını, siber zorbalığın sosyal medya, mesajlaşma ve oyun platformları üzerinden gerçekleşebildiğini ve mağdurun okul dışında da takip edilmesine yol açabildiğini belirtiyor.

RİSK SADECE DIŞARIDAN GELMİYOR

Yeni modelin çözmek zorunda olduğu ikinci büyük mesele ise okul içindeki şiddet ve akran zorbalığı.

MEB, 2025-2026 döneminde okullarda “şiddet algısı araştırmaları” yaptığını ve sonuçlara göre tedbirler geliştirdiğini açıklıyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile okullar için risk haritası oluşturulduğu belirtiliyor.

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Ankara Gölbaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin 2026 yılında yayımladığı araştırmada, çalışmaya katılan lise öğrencilerinin yüzde 65,4’ü hayatında en az bir kez akran zorbalığına maruz kaldığını söylüyor. Araştırmada en yaygın biçim sözel zorbalık olarak ortaya çıktı. Ancak bu çalışma Gölbaşı ile sınırlı olduğundan Türkiye geneline doğrudan oran olarak taşınmaması gerekiyor.

Bu tablo şunu gösteriyor: Okul güvenliği sadece silah, bıçak veya uyuşturucu yakalamak değildir. Çocuğun kendisini güvende hissetmesi de güvenli okul ikliminin parçasıdır.

HALKA MODELİ

MEB’in açıkladığı modelde; zorunlu veli randevu sistemi, öğrencilerin devamsızlıklarının daha yakından izlenmesi, okul formasıyla okul dışından gelen kişilerin ayırt edilmesinin kolaylaştırılması, okul servislerinde veli takip sistemi, rehberlik ve dijital esenlik çalışmaları, Ebeveyn Okulu, akran nezaketi ve sosyal iyileştirme çalışmaları gibi tedbirler de güvenlik politikasının parçası haline getiriliyor.

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MEB ayrıca 65 binin üzerindeki okulun teknolojik ve fiziki güvenlik açısından tek tek değerlendirildiğini; kamera, X-ray, el dedektörü, hareketli kamera ve okulun bulunduğu çevrenin özelliklerinin birlikte ele alındığını açıkladı.

BAŞKA ÖNLEMLER DE VAR

Yeni sistem önemli bir güvenlik katmanı oluşturuyor ancak asıl mesele bu sistemin zaman içinde nasıl işletileceği. Bu nedenle uygulamaya bakılarak diğer tedbirlerin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunun için beş yeni adım öne çıkıyor:

1- “Risk sinyali” Sistemi

Tehdit, zorbalık, ciddi devamsızlık, okuldan kaçma, uyuşturucu bağlantısı, şüpheli sosyal medya davranışı gibi göstergeler tek tek farklı kurumlarda kalmamalı; hukuka ve kişisel verilerin korunmasına uygun biçimde erken uyarı mekanizmaları oluşturulmalı.

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2- Okullara özel acil durum senaryoları

Yangın ve deprem tatbikatlarının yanında silahlı saldırı, bıçaklı saldırı, şüpheli paket, dışarıdan saldırı, okul çevresinde toplu kavga ve siber tehdit senaryoları için de kriz planları oluşturulacak.

3- Rehberlik servislerinin kapasitesi

Polis saldırıyı önleyebilir ancak akran zorbalığı, dışlanma, okul terki riski ve dijital bağımlılık gibi sorunların önemli bölümü pedagojik ve sosyal müdahale gerektiriyor.

4- Okul çevresinin “360 derece” güvenlik haritası

Sadece okul kapısı değil; servis güzergâhı, yaya geçidi, karanlık sokak, metruk bina, internet kafe, oyun salonu, park ve okul çevresindeki işletmeler birlikte değerlendirilecek. Nisan ayındaki saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı da giriş-çıkış yoğunluğu, öğrenci hareketliliği, servis güzergâhları ve kör noktaların yeniden değerlendirilmesini istemişti.

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5- Velinin sisteme dâhil edilmesi

Veliye, çocuğunda hangi davranış değişikliklerinin risk işareti olabileceği, siber zorbalığın nasıl anlaşılacağı ve hangi durumda okula veya kolluğa başvurulacağı konusunda düzenli eğitim verilmesi gerekiyor.

PERDE ARKASINDAKİ ASIL DEĞİŞİM

Yeni modelin perde arkasındaki en önemli değişim aslında “olay olduktan sonra müdahale” anlayışından “olay olmadan önce riskin yakalanması” anlayışına geçiş çabası var.

Risk sınıflandırması, sürekli polis, polis irtibat görevlileri, narkotik ve çocuk şube denetimleri, servis takip sistemi, veli randevusu, okul risk haritası, dijital güvenlik ve rehberlik çalışmaları ise birbirini tamamlayan katmanlar.

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Riskli okulu doğru tespit etmek, riskin seviyesini zamanında değiştirmek ve farklı kurumların elindeki bilgiyi doğru zamanda aynı masada buluşturmak temel hedef.

Okul güvenliğinde en kritik soru artık “Kapıda polis var mı?” değil. “Tehlike daha ortaya çıkmadan fark edilebiliyor mu?” olacak.