Ormanda vahşet! Baba ve oğlu, öldürülmüş halde bulundu!
İzmir'de tam bir vahşet yaşandı. Kentin Karaburun ilçesinde yaşanan olayda, baba ve 14 yaşındaki oğlu silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu
Giriş: 23 Kasım 2026 - 12:11 Güncelleme:
İzmir'in Karaburun ilçesinde, baba ve 14 yaşındaki oğlu silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu.
AA'da yer alan habere göre dün gece saatlerinde kırsaldaki Eski Mordoğan Mahallesi'nde silah seslerini duyanlar durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ormanlık alanda besicilik yapan E.D. (43) ile oğlu Y.D'yi (14) silahla öldürülmüş halde buldu.
Cenazeler, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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