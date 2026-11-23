Yüzde 99 engelli kaldı! Sınıfına geri döndü... Yılmaz öğretmen

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik hasarı nedeniyle yüzde 99 engelli raporu verilen rehber öğretmen Yılmaz Tekin, azmi ve tedavi süreciyle yeniden görevine döndü. Tekin, "Bizim durum, rampadaki bir araba gibi, durursak geri gidiyoruz" dedi. (AA)