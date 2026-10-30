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        Haberler Gündem Özel: Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir

        Özel: Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir

        Kadıköy'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamaya katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Benim için cumhuriyet bu milletin başının üstündeki yüce bir çatıdır. O çatı, 86 milyonun evidir. İşte bu yüzden cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. 103 yıl önce bu ülkeyi kuranlar, 'imkansız' denilen bir işi başardılar. Hepsini minnetle anıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 00:04 Güncelleme:
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        Özel: Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir

        Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Suadiye'den başlayan yürüyüş Göztepe'ye kadar devam etti. Yürüyüşe yüzlerce kişi yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalara, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrakları ve meşalelerle caddeyi dolduran vatandaşlar, marşlar söyleyerek Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutladı.

        'CUMHURİYET BU MİLLETİN BAŞININ ÜSTÜNDEKİ YÜCE BİR ÇATIDIR'

        Yürüyüşün ardından konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Şu muhteşem kalabalığa bir bakın. Bu yağmurun altında şu dalgalanan bayraklara bir bakın. Işıl ışıl gözlere bir bakın. Tam 103 yıldır bu milletin elinden bayrağı, gönlünden cumhuriyet sevgisini alamadılar, alamayacaklar. ‘Cumhuriyet nedir’ diye soruyorlar. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet eşitliktir. Cumhuriyet bağımsızlıktır ama benim için cumhuriyet bu milletin başının üstündeki yüce bir çatıdır. O çatı, 86 milyonun evidir. İşte bu yüzden cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. İşte bu yüzden o çatı altında yaşayan her vatandaşımız bu büyük ailenin mensupları, bizim kardeşlerimiz, bizim dostlarımız, bizim büyüklerimiz, bizim evlatlarımızdır. Vatan, millet, bayrak ve Atatürk ile sorunu olmayan herkes bizim ailemizdir, hepsini yürekten kucaklıyoruz" dedi.

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        '103 YIL ÖNCE BU ÜLKEYİ KURANLAR, ‘İMKANSIZ’ DENİLEN BİR İŞİ BAŞARDILAR'

        Özel, "Bu büyük çatının dört temel direği var. Bunlardan biri demokrasidir. Demokrasi, milletin sandıkta verdiği kararın kabul edilmesi, milletin seçtiğine saygı duyulmasıdır. İkincisi adalettir. Adalet, mahkeme kapısında zenginin de yoksulunda eşit olmasıdır. Adalet, gelirde adalet, vergide adalet, sosyal adaletin olmasıdır. Adalet, kimsenin çocuğunun kapatamayacağı kadar bir farkla hayata geriden başlamamasıdır. Üçüncüsü laikliktir. Laiklik herkesin inancını da yaşamını da dilediği gibi özgürce yaşaması, sürdürmesidir. Dördüncüsü sosyal devlettir. Kimseyi geride bırakmayan, kimseyi unutmayan, kimseyi bir diğerinden ayırmayan sosyal devlettir. İşte sevgili İstanbullular, 103 yıl önce bu ülkeyi kuranlar, ‘imkansız’ denilen bir işi başardılar. Düşmanın karşısında diz çökmediler. Sonrasında yokluğa, yoksulluğa yenilmediler. Fermana karşı, tek adama karşı, padişahın fermanına karşı milletin meclisini kurdular. Sonra insanımızı tebaa olmaktan çıkarıp eşit yurttaşlar yaptılar. Savaşın yıktığı, yokluğun kavurduğu ülkede fabrikalar kurdular. Yalnızca ayakta kalmayı değil insanca ve onurlu bir yaşamı hepimize hediye ettiler. Cumhuriyeti kuranlara, bu ülkeyi kurtarıp bugünlere taşıyanlara hatıraları önünde saygıyla eğilerek selam olsun. Hepsini minnetle anıyoruz" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kadıköy
        #Özgür Özel
        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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