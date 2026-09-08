Özel okulda öğrencinin koluna kapı kolu saplandı

Ankara'da özel bir okulda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencisi Asya Ç. (12), teneffüste koridorda koşarken, koluna açılan kapının kapı kolu saplandı. Aile, Asya Ç.'nin sağ işaret parmağında işlev kaybı oluştuğu ve bacağından damar nakli yapılarak ölümden döndüğü gerekçesiyle okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre olay, 2 Aralık 2025'te Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Özel okulda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencisi Asya Ç., teneffüs sırasında koridorda koşarken, bir anda dışarıya doğru açılan diğer sınıfın kapısına çarptı. Kapının metal kolu Asya Ç.’nin koluna çarpıp 15 santimetre derinliğinde kesik oluşturdu, 2 ana atardamarı ile tendon ve kaslarında hasar meydana geldi.

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Aile, 2 operasyon geçiren Asya Ç.’nin sağ işaret parmağında işlev kaybı oluştuğu ve bacağından damar nakli yapılarak ölümden döndüğü gerekçesiyle okul yönetimi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunup, Ankara Tüketici Mahkemesi'nde de tazminat davası açtı. Savcılık soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, kazanın öngörülebilir olduğu değerlendirildi. Raporda kazanın meydana gelmesinde okul müdürü T.U. asli, öğrenci Asya Ç. ise tali kusurlu bulundu.

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"DENETİM EKSİKLİĞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Ailenin avukatı Handan Sayan Özgül, olayın üzerinden 9 ay geçtiğini ancak Asya'nın henüz iyileşmediğini belirterek, "Okulda ciddi bir güvenlik ve denetim zafiyeti var. Bunun üzerine biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduk. Başvurumuz sonucunda savcılık çok hızlı bir şekilde harekete geçti ve bilirkişi raporu aldırıldı. Bilirkişi raporunda okulun ciddi bir denetim eksikliği olduğu ortaya çıktı. Özellikle gözetmen öğretmen bulundurmadığı ortaya çıktı. Teknik değerlendirme sonucunda okul müdürünün bu olayda asli kusurlu olduğu ortaya çıktı. Çünkü organizasyonel ve denetimsel eksiklikler ortaya çıkmış oldu. Bu nedenle biz okulumuzun ciddi manada sorumlu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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"OKULUN CİDDİ BİR ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR"

Avukat Özgül, şikayetlerinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Ayrıca tazminat davası açtık. Davalarımız devam ediyor. Özellikle tedavi sürecindeki tüm masrafları müvekkilimiz karşıladı. Okul herhangi bir şekilde destek olmadı. Bunun dışında çocuğumuz okula gidemedi. Okula devam edemediği sürelerde de okul parasını düzenli olarak okul bizden tahsil etti. Çocuklarımızı eğitim kurumlarına bırakırken güvende olmalarını bekleriz. Çocuklar okula sadece eğitim görmeye gitmiyorlar; sosyalleşmeye gidiyorlar, teneffüslerde sınıflardan çıkıp koşturuyorlar. Bunlar olabilecek şeyler açıkçası. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın almış olduğu bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi çocuklar sınıftan hep beraber çıkıyorlar, koridorda koşturuyorlar. Bununla ilgili gözetim ve denetim hükümlülüğü olan okulun ciddi bir önlem alması gerekiyor. Özellikle gözetmen öğretmen bulundurması gerekiyor. Çeşitli destekler sağlaması gerekiyor ve kapı kollarının çocuklarının sağlığına zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Somut olayımıza bakıldığı zaman kapı kolunun çocuklarının kollarına zarar verilebilecek nitelikte olduğu belirtilmiştir. Biz özellikle kapı kollarının tekrar değiştirilmesini talep ediyoruz" dedi.

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"OKULDAKİ TEHDİT DEVAM EDİYOR"

Avukat Özgül, "Bu okuldaki tehdit devam ediyor. Başka bir çocuk da bu okulda zarar görebilir. Çünkü kapı kolları çocukların oynamasına, hareketliliğine müsaade edebilecek şekilde dizayn edilmemiş. Okul yönetiminden de şöyle bir tepki aldık; 'Burada bizim bir sorumluluğumuz yoktur. Buradaki sorumlu kişi, okulun temizliğinden görevli olan hanımefendidir.' Biz de savcımızla görüştük, 'Bizim bu kişiyle alakalı bir şikayetimiz dahi yok' dedik. Bu kişinin sorumlu olduğunu düşünmüyoruz. Biz burada okulun gerekli denetim yapmadığını, önlenebilecek olan açık tehdide karşı herhangi bir önlem almadığını ifade ettik. Ve bilirkişi raporu çıktı. Okulun burada sorumlu olduğunu, temizlikçi hanımefendinin herhangi bir sorumluluğu olmadığı açıklandı. Şu an soruşturma devam ediyor. Mutlaka sorumluların ceza almasını istiyoruz. Ve cezanın dışında da okulun gerekli tedbirleri alarak başka çocukların mağdur etmesini, engellenmesini istiyoruz. Çocuğun elini zarar görmüş olmasının, çocuğun ekonomik geleceğine ciddi bir zarar vereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.