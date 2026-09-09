Özel: Yerel seçimleri öne alalım

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu:

Bu kadarı utanmazlık artık. Rasyonaliteyi, gerçekçi ve doğru bir değerlendirme yetisini kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Meydan okuyoruz. Yerel seçimleri öne alalım. İstedikleri tarihte bütün illerde yerel seçimleri yenileyelim. Yüzde 38'le seçimleri kazanmıştık, yüzde 45'in altında kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum. Her türlü meydan okuyorum. Bu milletin bir sandık sabrı var. Biz o sandığa varırız ve bu seçimi alırız.

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Varırken Ekrem Başkan aramızda olsun isterdik, yok ama kim olursa olsun biz tükenmeyeceğiz, bitmeyeceğiz, yılmayacağız. Eninde sonunda o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Bundan şu kadar tereddüdüm yok. Otoriter rejimler umutsuzluktan besleniyor. Genel seçimlerin ertesi sabahı, halkın sandıktaki büyük bir hesap görüşüyle büyük bir galibiyete uyanacağız. O zamana kadar acılar, sıkıntılar çekeceğiz. Ama bu iktidarın en işine gelecek şey, bir umutsuzluk halinin ülkede dalga dalga yayılması. Buna izin vermemek lazım.

24 yılın sonunda pespaye bir OVP açıkladılar. Genel başkanlarının ilçesi Üsküdar'ı kazandık, ancak böyle alabiliyorlar. Bunun üzerine seçimleri kazanabilmekle ilgili ne bir vaatleri ne bir çalışmaları var. Sadece korkutmaya, sindirmeye yöneliyorlar. Asla teslim olmayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz, o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Genel seçimleri alacağız, millet bunları göndermeyi kafaya koymuş, bunlar milletle didişiyor. Milletle didişen belasını bulur.

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.