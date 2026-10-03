Pendik'te memleket günleri başladı

İstanbul'un Pendik Belediyesi'nin il hemşehri derneklerinin iş birliğiyle bu yıl ikincisini hayata geçirdiği "Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzleri" programı, 2-24 Ekim tarihleri arasında Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenecek.

Önceki yıl ilk kez gerçekleştirilen ve yaklaşık 140 bin kişinin katılımıyla büyük ilgi gören organizasyon, bu yıl da 35 civarındaki ilin kültürünü, geleneklerini ve yöresel ürünlerini Pendik'e taşıdı. Pendik Millet Bahçesi'nde kurulan etkinlik çadırı, yöresel ürün satış stantları ve ikram alanları sayesinde vatandaşlar, her gün farklı bir şehrin kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

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Geçmiş yıllarda düzenlenen etkinliklere vatandaşların yoğun talep gösterdiğini belirten Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Geçen sene ilkini gerçekleştirmiştik, biraz aceleye gelmişti. Ufak tefek eksiklerimiz vardı, o eksiklerimizi bu dönem giderdik inşallah. Hem STK üyelerimizle, başkanlarımızla ortak iş birliği halinde güzel bir organizasyonu bugün açılışını gerçekleştirmiş olduk. Yaklaşık 35-40 civarında STK'mızın burada etkinlik yapacağını biliyoruz. Türkiye'nin hakikaten çok güzel gelenekleri var, görenekleri var. Onların yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması bizim için çok değerli ve anlamlı. O yüzden STK'larımızla yapmış olduğumuz bu organizasyon, geleceğe aktarılacak olan bu mirasın önemli bir ihya noktası olacak. O yüzden bütün hemşehrilerimizi buradaki etkinliklere bekliyoruz" dedi.

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Başkan Ahmet Cin, "Güzel, eğlenceli ve gelenekleri yaşatan bir programı hep beraber yaşayalım inşallah. Geçen sene yaklaşık 140 bin civarında katılım olmuştu çok kısa zamanda bunu yapmış olmamıza rağmen. Bu sene çok daha fazla bir kalabalığı burada bekliyoruz. Bu etkinliğin şöyle bir güzelliği var, 35 tane ilin kendine has özellikleri var insani olarak, inanç, sanat, kültür, gıda ve yemek olarak. Dolayısıyla herkesin hemhal olduğu ortak bir kültürü de Pendik'te buluşturmuş oluyoruz. O açıdan da çok değerli ve anlamlı. İnşallah güzel bir dönemi hep beraber geçiririz" diye konuştu.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da etkinliğin geleneksel hale gelmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Geçen yıl da oldukça fazla ilgi çekmişti ama görüyorum ki bu yıl çok daha yoğun ve güzel bir hazırlık yapılmış. Çok güzel bir alan oluşturulmuş, 1000 kişilik çok güzel bir salon organize edilmiş. Öncelikle bunun için Sayın Başkanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün açılışını gerçekleştirdik, bunun hemşehrilerimizin kaynaşmasına, dayanışmasına, birliğine, beraberliğine, bütün ülkemizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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24 Ekim'e kadar sürecek olan 2'nci Pendik Memleket Günleri'nde her gün bir veya birden fazla şehir konuk ediliyor. 2 Ekim Cuma günü Kars, Ardahan ve Iğdır ile başlayan etkinlik takvimi sırasıyla şu şekilde: 3 Ekim Cumartesi Kırşehir ve Samsun, 4 Ekim Pazar Nevşehir ve Kastamonu, 5 Ekim Pazartesi Sakarya, 6 Ekim Salı Pendef, 7 Ekim Çarşamba Van, 8 Ekim Perşembe Malatya, 9 Ekim Cuma Zonguldak, Karabük ve Bartın, 10 Ekim Cumartesi Çorum ve Tokat, 11 Ekim Pazar Ordu ve Sivas, 12 Ekim Pazartesi Muş, 13 Ekim Salı Gümüşhane, 14 Ekim Çarşamba Sinop, 15 Ekim Perşembe Ağrı, 16 Ekim Cuma Erzurum, 17 Ekim Cumartesi Bayburt ve Trabzon, 18 Ekim Pazar Mardin ve Erzincan, 19 Ekim Pazartesi Bingöl, 20 Ekim Salı Bitlis, 21 Ekim Çarşamba Bilecik, 22 Ekim Perşembe Afyonkarahisar, 23 Ekim Cuma Rize, 24 Ekim Cumartesi Çankırı ve Giresun.